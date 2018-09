Jamie Oliver bespioneert zijn dochters met speciale smartphone-app KDL

Bron: Daily Mail 1 Showbizz Nadat hij eerder zijn dochter Daisy (15) verbood om selfies te posten op Instagram, gaat Jamie Oliver (43) nu nog een stapje verder. De Britse tv-chef installeerde een app op de smartphones van zijn oudste dochters om hen daarmee constant in de gaten te houden.

"Jools, ikzelf en onze oudste dochters Poppy (16) en Daisy (15) hebben allemaal dezelfde app, Life360, op onze smartphone staan. Daarmee kunnen mijn vrouw en ik op elk moment nagaan waar onze dochters uithangen en welke route ze nemen", vertelt Jamie aan Woman magazine. "Dus als één van de meisjes zegt dat ze naar Camden Town gaat en ik zie dat ze naar Reading gaat, dan heeft ze een probleem." Maar de app werkt ook andersom. "De meisjes kunnen allemaal zien hoe snel ik met de wagen rijd. Dat is briljant", zegt Jamie. Naast Poppy en Daisy hebben Jamie en Jools nog drie kinderen, dochter Petal (9) en zoontjes Buddy (8) en River (2), maar zij hebben voorlopig nog geen smartphone.

Weekendpapa

Jamie had het in het interview ook nog over het vaderschap en welk soort vader hij is. "Ik vind het niet raar dat ik het meeste 'opvoedwerk' aan Jools overlaat tijdens de week. Ik vind mezelf ook een fulltime-papa, maar ik moet bekennen dat ik vooral in het weekend en tijdens de vakanties fysiek actief bezig ben met de kinderen. Maar ik denk dat 95 procent van de Britse mannen net als ik is. Ik weet niet hoeveel werkende papa's er vijf dagen per week op tijd thuis zijn voor het avondeten? In mijn bedrijf werken we met flexibele uren en zijn we sterk bezig met wat ouders nodig hebben, maar omdat ik de baas ben, moet ik gewoon wat meer dingen doen, dus dat zorgt ervoor dat ik vroeg aan de slag ga en pas laat stop met werken."