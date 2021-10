Jamie Lynn Spears in biografie: “Mijn ouders probeerden me te overtuigen om abortus te plegen”

Jamie Lynn was pas zestien toen ze ontdekte dat ze zwanger was van haar vriendje, Casey Aldridge. Ze was toen het gezicht van de brave Nickelodeon-show ‘Zoey 101' en dus kwam de zwangerschap niet bepaald gelegen. In het fragment beschrijft Jamie Lynn hoe ze in 2007 aan haar ouders Jamie en Lynne vertelde dat ze zwanger was. “Ze kwamen mijn kamer in en probeerden me te overtuigen dat nu een baby krijgen een verschrikkelijk idee was", klinkt het. “Het zal je carrière verpesten. Je bent te jong. Je weet niet wat je doet. Er zijn pillen die je kan nemen. We kunnen je helpen om dit probleem af te handelen. Ik weet een dokter', zouden Jamie en Lynne haar voorgehouden hebben. “Iedereen rondom me wilde dit ‘probleem’ laten verdwijnen. Iedereen was ervan overtuigd dat de zwangerschap beëindigen het beste plan zou zijn."

Maar Jamie Lynn hield voet bij stuk: ze zou het kind houden. Haar vader probeerde nog adoptie voor te stellen, maar dat resulteerde in een felle ruzie tussen vader en dochter. Volgens Jamie Lynn werd het haar wel verboden om grote zus Britney over de zwangerschap te vertellen. “Ik had haar meer dan ooit nodig, en ze kon me niet helpen in die kwetsbare periode. Tot op vandaag doet het nog altijd pijn dat ik het mijn zus niet kon vertellen."

Teleurstelling

Uiteindelijk besloot de familie om een deal te sluiten met het magazine Us Weekly, dat het nieuws naar buiten zou brengen en meteen ook de eerste foto’s van baby Maddie zou publiceren. Tot die tijd moest Jamie Lynn zich samen met mama Lynne schuilhouden in een huisje in de bossen. Niet bepaald een leuke tijd: “Mama droeg haar teleurstelling als haar favoriete jas."

Maddie werd op 19 juni 2008 geboren. Een jaar later gingen Jamie Lynn en Casey uit elkaar. In 2014 trouwde Jamie Lynn met zakenman Jamie Watson. Samen kregen ze vier jaar later nog een dochtertje, Ivey Joan Watson. Jamie Lynn ligt de laatste tijd behoorlijk onder vuur, sinds zus Britney tijdens een hoorzitting over haar bewindvoering verteld had hoe haar familie van haar profiteerde. “Ze zouden opgesloten moeten worden voor wat ze me hebben aangedaan", klonk het onder meer. Ondertussen is de bewindvoering van papa Jamie beëindigd, al wordt er wel nog een onderzoek gevoerd naar z'n financiële beslissingen van de afgelopen jaren.

LEES OOK: