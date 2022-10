Jamie-Lee Six moest onder het mes: “Kon niet goed ademhalen door mijn neus”

Celebrities Kanye West toont pornovideo aan geschokte Adi­das-medewer­kers: “Ik ga jullie ergste nachtmer­rie waarmaken”

Kanye ‘Ye’ West (45) heeft een paar Adidas-medewerkers gechoqueerd door hen zonder enige tekst of uitleg een pornovideo te tonen tijdens een zakelijke meeting. De rapper en ontwerper ligt al een tijdje in de clinch met Adidas, omdat het bedrijf niet zeker weet of ze hun samenwerking met hem willen verderzetten. West had zich namelijk té negatief uitgelaten over het bedrijf.

