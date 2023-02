Jamie Lee Curtis bevestigt vervolg ‘Freaky Friday’: “Het gaat gebeuren”

BV KIJK. K3 herdenkt Nicole Josy van Nicole & Hugo tijdens nieuwe show

Een mooi moment in Gent tijdens ‘Vleugels’, de nieuwe muzikale show van K3. De meiden namen er de tijd om een eerbetoon te brengen aan Nicole Josy. “Voor altijd in onze harten”, klonk het onder meer. De zangeres van het bekende showbizzkoppel Nicole & Hugo overleed op 4 november vorig jaar op 76-jarige leeftijd na een ongelukkige val. Alle toeschouwers in de zaal stonden even stil bij het moment.