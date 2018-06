Jamie Foxx blaast iedereen omver met adembenemend optreden op de BET Awards SD

25 juni 2018

10u32

Bron: ANP 0 Showbizz Jamie Foxx (50) heeft zondagavond de pannen van het dak gezongen op de BET Awards in Los Angeles. De acteur bracht een eerbetoon aan R&B-zangeres Anita Baker (60), die een Lifetime Achievement Award won.

De Black Entertainment Television (BET) Awards zijn de Amerikaanse prijzen voor Afro-Amerikanen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van muziek, acteren, sport en andere vormen van amusement.

Jamie Foxx coverde op een verbluffende manier enkele nummers van Baker terwijl hij zichzelf begeleidde op de piano. Hij deed daarmee heel wat monden openvallen in het publiek.

DJ Khaled (42), die zes kansen had, wist slechts één nominatie te verzilveren. Hij won de award voor beste samenwerking voor het nummer 'Wild Thoughts' waarop hij samenwerkt met Rihanna (30) en Bryson Tiller (25). De award voor beste album ging naar DAMN. van Kendrick Lamar (31), die ook de prijs voor beste hiphopartiest won.

'Black Panther' sleepte de BET Award voor beste film in de wacht. Daarnaast ging 'Black Panther'-ster Chadwick Boseman (40) met de award voor beste acteur naar huis. Regisseur Ryan Coogler (32) van de actiefilm over een Afrikaanse prins nam de BET Award voor beste regie in ontvangst. "De film gaat over ons gevoel Afro-Amerikaans te zijn en herinnert ons aan onze afkomt uit Afrika", zei Coogler in zijn dankwoord. "Het gaat om dat stemmetje dat we altijd horen en dat ons zegt dat we trots zijn op wie we zijn."

Comédienne Tiffany Haddish (38) won de prijs voor beste actrice.