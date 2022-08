James May naar het ziekenhuis nadat hij tegen 120km/u tegen muur knalt tijdens opnames

TV INTERVIEW. Jeremy Clarkson slaat aan het boeren in ‘Clarkson’s Farm’: “Er mag niets misgaan, want ik heb mijn portie tegensla­gen hier wel gehad”

Na zijn stunts in autoprogramma’s als ‘Top Gear’ en ‘The Grand Tour’ kiest presentator en praatjesmaker Jeremy Clarkson voor een nieuw fase in zijn carrière: een tv-serie over zijn ervaringen als beginnend boer op zijn uitgestrekte landgoed in Chadlington bij Oxford. De kijker is getuige van een heuse shit show waar in het begin alles mis loopt: van agressieve schapen tot de veel te grote Lamborghini-tractor. Wij spraken met de man die alles toch min of meer zonder verlies doet draaien. “Ik zet vooral mezelf voor aap.”

21 juni