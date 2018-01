James Franco opnieuw beschuldigd voor seksueel wangedrag, dit keer door vijf vrouwen DBJ

Na onder meer actrice Ally Sheedy hebben nog eens vijf vrouwen acteur James Franco beschuldigd van seksueel wangedrag. De vrouwen deden hun verhaal in The Los Angeles Times.

Een van de actricres is Sarah Tither-Kaplan. Zij volgde acteerlessen aan Studio 4, een acteerschool die Franco heeft opgericht. Ze heeft het over een incident dat plaatsvond in 2015. Tither-Kaplan en enkele andere vrouwen filmden een naaktscène voor de film 'The Long Home', waarin ook Franco te zien is.

In de scènes was de schaamstreek van de vrouwen bedekt, maar volgens de actrice haalde Franco deze 'bedekking' weg en deed hij net alsof hij hen oraal bevredigde.

Op de school hing een sfeer van 'machtsmisbruik en vrouwenexploitatie' zei de actrice. "Ze daar gingen met vrouwen om alsof zij vervangbaar waren." Uit de getuigenissen van de andere actrices blijkt dat actrices werden weggestuurd wanneer zij weigerden zich uit te kleden of dat Franco boos omdat ze dat niet deden.

Toch zeggen andere actrices op de school dat ze zich niet herkennen in de gedeelde verhalen. Anderen beweren dat Franco duidelijk maakte dat actrices "mee mochten spelen in zijn filmprojecten, zolang ze bereid waren topless te gaan of seksuele daden uit te voeren".