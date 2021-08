James Corden krijgt enorme loonsverhoging in de hoop dat hij de ‘Late Late Show’ blijft presenteren

CelebritiesTalkshowpresentator James Corden (42) steekt het niet onder stoelen of banken dat hij heimwee heeft: na zes jaar in de Verenigde Staten te hebben gewerkt, wil hij terug naar zijn thuisland: het Verenigd Koninkrijk. De makers van de ‘Late Late Show' zijn echter zo vastberaden om hem in dienst te houden dat ze hem 8 miljoen euro hebben beloofd als hij zijn contract nog met 2 jaar verlengt.

James is het meest succesvolle gezicht van de ‘Late Late Show’ tot nu toe. Hij nam in 2015 het stokje over van Craig Ferguson en verhuisde speciaal voor de show naar de Verenigde Staten met zijn vrouw, Julia Carey, en - toen nog - twee kinderen. Inmiddels is daar een derde kind bijgekomen in 2017.

Hij slaagt er telkens in om de meest bekende koppen naar zijn praatbank te lokken. Zelfs prins Harry gaf zijn eerste interview sinds de Megxit aan James.

(Lees verder onder de video)

Ondanks zijn immense populariteit overweegt James het om ‘The Late Late Show’ achter zich te laten en terug naar het VK te verhuizen. “We hebben heimwee”, bekent James. “Ik ook, maar vooral de rest van mijn gezin en mijn kinderen.” Zijn kinderen, Max (9), Carey (6) en Charlotte (3), zijn inderdaad al een hele tijd niet meer in het Verenigd Koninkrijk geweest. “Hun grootouders zien ze bijna nooit, en ze missen dat persoonlijke contact. Iemand spreken via Zoom is toch nog iets anders. We zijn en blijven ook Britten, waardoor we in LA altijd een beetje de buitenbeentjes zullen blijven. Onze mentaliteit is anders, en we verlangen naar rust. Bovendien heb ik al veel te lang het gevoel dat mijn familie naar mijn pijpen danst, zodat ik mijn droomjob zou kunnen uitoefenen. Na al die jaren wordt het tijd dat ik iets voor hen terugdoe.”

Normaal gezien zou zijn contract aflopen in 2022, maar zender CBS is niet van plan om Corden zomaar te laten gaan. Volgens insiders krijgt de Brit 8 miljoen euro aangeboden om zijn contract nog te verlengen tot 2024. Ter vergelijking: de voorbije jaren stond hij onder contract voor ‘slechts’ 5 miljoen euro. “De netwerkbazen zijn dol op hem”, klinkt het. “Ze zijn onder de indruk van zijn werk en willen hem zo lang mogelijk in dienst houden.” Als James de deal aanvaardt, zal hij binnenkort 10 jaar lang de presentator van het programma zijn.

LEES OOK