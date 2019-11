James Corden als Elsa en de echte Elsa als rendier in nieuwe ‘Crosswalk Musical’ KD

24 november 2019

15u00

Bron: YouTube 0 Showbizz ‘Frozen 2' is sinds kort in de bioscoopzalen te zien en dus draaft de stemmencast van de prent overal op om promo te voeren voor hun nieuwe film. In ‘The Late Late Show with James Corden’ trakteerden ze fans op een ‘Frozen’-versie van het populaire segment ‘Crosswalk the Musical’. Als ster van de show draafde James Corden op als Elsa, of toch voor heel eventjes.

‘Crosswalk the Musical’ is net als ‘Carpool Karaoke’ een populair segment uit de tv-show van James Corden. Terwijl het licht op rood staat, zingt James met zijn gasten musicalnummers op het zebrapad. Het is telkens weer lachen wanneer de lichten op groen springen en de sterren op dramatische wijze moeten lopen voor hun leven. Deze keer maakte James een musicalversie van ‘Frozen’ met de cast van de prent. In de komische scène is te zien hoe James de rollen verdeelt. Iedereen mag zijn eigen personage vertolken, behalve Idina Menzel. James vindt zichzelf namelijk beter geschikt als Elsa. Nadat hij een hilarisch nummer opvoert, oppert de rest om Idina toch haar eigen personage te laten spelen. Een gespeeld gekwetste James druipt af.