James Cooke vol lof over comeback van Ruth Beeckmans op VTM: “Zij kan genieten van andermans geluk in de liefde”



ShowbitsElke week zo shinen in ‘Verliefd, verloofd en getrouwd in 24 uur’: Ruth Beeckmans is de perfecte gastvrouw om koppels naar het altaar te leiden. Dat is des te opvallender omdat ze zelf nog zo’n groot verdriet te verwerken heeft, na het onverwachte overlijden van haar partner Gary. James Cooke, die het format bedacht met kompaan Gert Verhulst, creëerde dit programma met diens productiehuis Dedsit voor VTM. Hij is dan ook vol lof over de presentatrice. “Ruth is zo’n vakvrouw, maar we hebben haar alle tijd gegeven”, vertelt hij aan Jarne in een nieuwe Showbits.