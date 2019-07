James Cooke vindt in Bruno Wyndaele een onverwachte fan: “Hij is fenomenaal” Redactie

17 juli 2019

13u00

Bron: Humo 0 Showbizz Bruno Wyndaele (53) presenteerde ‘De Laatste Show’ en ‘De Slimste Mens ter Wereld’, maar tijdens de zomer is het volgens hem zoeken naar een goed tv-programma. Wat volgens hem wel buiten kijf staat is het talent van James Cooke.

“Hij is fenomenaal”, vertelt hij in Humo. “Dat is de nieuwe Sergio Quisquater. James is ál-tijd goed, in welke omstandigheden ook. Of hij nu moet dansen, presenteren, interviewen of op een camping zitten met Karen Damen: zet er een camera op en je hebt goede televisie. Cooke is écht. Je gelooft hem. Als hij ontroerd is, steekt hij dat niet weg. En als hij moet lachen, dan lacht hij. Tom Waes heeft dat ook. Zelfs in ‘Undercover’ speelt die een stukje zichzelf.”

Het succes voor een hedendaagse tv-maker is volgens hem jezelf kunnen zijn op het scherm. “Vroeger was dat verboden”, klinkt het. “Iedereen moest passen in die stijve mal van de BRT. Tom Lenaerts en Bart De Pauw braken de ban in ‘Schalkse ruiters’. Ze waren speels, spraken ongepolijst Nederlands, mochten al eens een foutje maken... Nadien heeft de rest dat overgenomen. Kijk maar hoe Koen Wauters zichzelf heeft heruitgevonden. Zijn presentatiestijl is nu veel losser dan toen hij vroeger VTM-shows presenteerde. Ook ik heb me bijgestuurd. Ik herinner me nog exact wanneer: op de derde opnamedag van ‘De premiejagers’. Daar heb ik mijn kap van serieuze quizmaster over de haag gegooid en gewoon mijn goesting gedaan. Na twee weken gingen de kijkcijfers de hoogte in. De mensen zien graag dat je jezelf bent. Bij mij is dat niet evident, want ik ben niet altijd zo’n aangename mens (lacht).”

