James Cooke vervoegt de cast van '40-'45 DBJ

31 augustus 2018

10u10 0 Showbizz James Cook (33) gaat vanaf januari de cast van '40-'45 vervoegen. Hij zal vanaf 2 januari in de helft van de voorstellingen Jonas Van Geel vervangen, die begint met nieuw werk voor televisie.

Er heerste onduidelijkheid over het feit dat Jonas Van Geel in januari zou stoppen met de musical '40-'45, maar dat blijkt dus niet het geval. Vanaf de voorstelling van 2 januari worden de helft van de voorstellingen gespeeld door James Cooke omdat Van Geel begint met nieuw televisiewerk. Jelle Cleymans, die de broer speelt van Van Geel in de musical, blijft wel de hele periode actief.

De rest van de cast wordt trouwens sowieso opgedeeld in de twee groepen. De blauwe cast bestaat uit Peter Van De Velde, Marleen Merckx, Jo De Meyere en Clara Cleymans. De groene cast bestaan uit Ann Tuts, Nathalie Meskens, Herbert Flack en Lucas Van Den Eynde. Jonas Van Geel en Jelle Cleymans spelen elke voorstelling, tot 2 januari dus. Dan speelt James Cooke in de helft van de voorstellingen de rol van Van Geel.

đź’ĄBOEMđź’Ą Het is officieel! Niemand minder dan James Cooke vervoegt vanaf januari de cast van 40-45! __________________ #popuptheater #bignews #spektakelmusical4045 @jamescooke1984 Een foto die is geplaatst door null (@spektakelmusical4045) op 31 aug 2018 om 09:24 CEST

“Ik ben ongelooflijk blij dat ik deel mag uitmaken van de cast van 40-45", zegt James Cooke die ook al meespeelde in Daens en '14-'18." Zowel voor als achter de schermen is dit een productie met topmensen. De rol van Louis is voor mij als acteur eten en drinken. En weten dat ik deze rol mag delen mijn goede vriend Jonas van Geel is helemaal een feest." Van Geel blikt vooruit met een knipoog: "Jammer dat echt niemand anders kon, maar hij zal het fantastisch doen."

40-45 speelt zich af in Antwerpen, vlak na de eerste wereldoorlog. Staf en Louis Segers worden met een jaar verschil geboren. Ze groeien op in een warm nest. De broers zijn hartsvrienden en niets lijkt hun band te kunnen breken… Tot het onvermijdelijke gebeurt: de Tweede Wereldoorlog breekt uit en dat laat sporen na in iedere huiskamer, in elk gezin. Ook in het gezin van Staf en Louis