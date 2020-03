James Cooke vertelt Kat Kerkhofs over trouwen met Dorian: "Wordt waarschijnlijk uitgesteld” SDE

30 maart 2020

20u30

Bron: VIER

Vandaag in ‘Homeparty met Kat’ ging Kat Kerkhofs live met James Cooke en zijn verloofde Dorian. Ze bakten een cake, James toonde zijn Japans toilet, en ze spraken over ‘Gert Late Night’. Daarnaast speelden ze het HIJ/HIJ spel. Het koppel is - ondanks twee weken quarantaine - nog steeds verloofd, laat James weten. “Maar we denken er wel aan om onze trouw uit te stellen", geeft hij toe.