James Cooke verrast Sylvia met privéconcert van Niels Destadsbader in de laatste aflevering van ‘Leef!’

Sylvia Colpaert (40) is deze avond te zien in de laatste aflevering van Leef!, het programma waarin James Cooke zes terminaal zieke patiënten van dichtbij volgt. Sylvia vecht ondertussen al drie jaar tegen lever- en darmkanker en had maar één vraag voor James Cooke. Ze had haar zinnen gezet op een boodschap van haar idool Niels Destadsbader. Eentje die ze uiteraard gekregen heeft, maar James en Niels hadden nog een extra verrassing voor haar in petto. Zo bleef het niet bij een videoboodschap, want Sylvia kreeg uiteindelijk een heus privéconcert van Niels. “Ik ben helemaal mijn kluts kwijt”, klinkt het in het filmpje.