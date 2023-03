James Cooke verklaart lagere kijkcijfers van zijn producties: “De kijker beslist wanneer hij kijkt, en dat voel je wel”

Film Controver­se nadat paard sterft op set van nieuwe ‘Lord of the Ring­s’-reeks: “Waarom geen computer­beel­den?”

Er is enige controverse ontstaan nadat er een paard is overleden tijdens de opnames van de nieuwe ‘Lord of the Rings’-reeks van Amazon: ‘The Rings of Power’. PETA reageert en laat weten dat het het gebruik van paarden bij opnames sterk veroordeelt, zeker omdat het volgens hen ook anders kan.