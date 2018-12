James Cooke treedt bijna aan in ‘40-’45: "Ik heb de voorstelling al 10 keer gezien" JOBG

27 december 2018

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz 2018 is nog niet voorbij en Studio 100 kondigt nu al aan dat de spektakelmusical '40-45' blijft lopen tot in december vólgend jaar. Een half miljoen tickets zijn al verkocht: ongezien in ons land. Ook James Cooke, die vanaf 2 januari afwisselend de rol van Louis vertolkt, is er ondersteboven van. "Het einde is nog lang niet in zicht."

"Zolang er vraag is, blijven we spelen", klinkt het bij Studio 100. Oorspronkelijk zou '40-45' maar lopen tot januari. In dat geval zou de gewone cast blijven spelen tot het einde en was er van James Cooke, die de hoofdrol van Jonas Van Geel deels overneemt, geen sprake geweest. "Gelukkig is het geen flop geworden", lacht hij. "Nee, even serieus. Dat wisten ze meteen van bij het begin. Dit is zo'n uniek spektakel. Elke dag blijven mensen tickets bestellen, iedereen wil dit gezien hebben. Ik ben heel blij dat ik deel mag uitmaken van zo'n gebeuren. En ook van zo'n verhaal. Als kind was ik enorm geboeid door de oorlog omdat mijn oma mij er zó vaak over verteld heeft - tot vervelens toe soms. (lacht) Mocht ze nog leven, dan zou ze ongetwijfeld op de eerste rij zitten op 2 januari."

