James Cooke strikt acht topgasten voor nieuw seizoen ‘James de Musical’: “Zelfs ík weet nog niet alles van Karen Damen”

ShowbizzJames Cooke (37) telt af tot de tweede reeks van ‘James De Musical’ op het scherm komt. Dat is nog niet voor direct, en zal zonder James’ vriend Dorian zijn, maar de acht nieuwe gasten geeft de tv-maker wel al vrij. “Er is iets over Erik Van Looy waarvan Vlaanderen zal opkijken.”

Erik Van Looy, Dina Tersago, Alex Agnew, Astrid Coppens, Luc Appermont, Karen Damen, Bart Peeters en de Planckaerts. Dat zijn de namen die straks een hoogstpersoonlijke musical cadeau krijgen van James Cooke. Zijn ‘James de musical’ was vorig jaar met elke aflevering rond een miljoen na ‘De Mol’ heeft meest succesvolle programma op Play4. Geen wonder dus dat Cooke een nieuw seizoen mocht maken.

“De lat ligt inderdaad hoog na zo’n succesvol eerste seizoen, the pressure is on’, aldus James. “Maar ik ben heel blij met de acht nieuwe gasten, het was deze keer zelfs gemakkelijker om ze over de streep te trekken. Het eerste seizoen heeft daarbij zeker geholpen, we hebben een positief imago van vrolijkheid en respect voor de gasten. Alex Agnew heb ik wel voor een voldongen feit gezet door hem te vragen toen ik te gast was in zijn podcast. Hij kon niet meer terug.” (lachje)

Ode aan Stefaan

De opnames van de tweede reeks vinden deze zomer opnieuw plaats in het NT Gent. James kan weer een beroep doen op een sterk redactieteam dat grondige research doet. “Karen Damen is een van mijn betere vriendinnen. Bij haar dacht ik: ‘Bon, ik zal het allemaal al wel weten, zeker?’ En toch werd ik verrast. Erik Van Looy is ook zo’n dankbaar figuur. Er is iets over hem waar Vlaanderen toch van zal opkijken. Maar dat kan ik nog niet verklappen.”

‘James De Musical’ scoorde niet alleen bij ons. In april viel het idee van de musicalacteur en theaterproducent ook in de prijzen op een belangrijke tv-beurs in Cannes. Cooke droeg die prijs toen op aan Stefaan Fernande, de betreurde liedjestekstschrijver die voor het eerste seizoen het leven van de BV-gast telkens in heel knappe teksten samenvatte. “Natuurlijk missen we Stefaan en zijn fantastische pen heel hard”, aldus James. “Maar gelukkig hebben we een team van vijf sterke tekstschrijvers, onder wie Udo en Frank Vander linden. Veel mensen weten het misschien niet, maar die heeft ook al hits geschreven voor Dana Winner, Clouseau en vele anderen. Het is fijn dat zulke toppers aan ons programma mee willen werken, want ik vind het heel belangrijk dat die teksten helemaal juist zitten.”

Zonder Dorian

In tegenstelling tot het vorige seizoen zal Dorian, de echtgenoot van James, niet in het vaste ensemble zitten in ‘James de Musical’. “Hij heeft lang getwijfeld, maar de kans om Sky, een van de hoofdrollen, te spelen in ‘Mamma Mia!’ kon hij niet laten schieten. Meedoen in die ABBA-musical is een unieke kans, ik vond zelf ook dat hij voor zijn droom moest gaan. Dit staat totaal los van mij, ik vind het leuk dat hij een kans krijgt in zo’n groot project. En wie weet kan hij altijd nog eens inspringen als we een keer iemand te weinig hebben.”

Een beperkt publiek kan de opnamen bijwonen (tussen 7 augustus en 3 september). De ticketverkoop start dinsdag vandaag om 14 uur op www.ntgent.be.

LEES OOK: