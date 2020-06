James Cooke stelt huwelijk een jaar uit: “We willen absoluut in de zomer trouwen” LOV

15 juni 2020

07u57 3 Showbizz James Cooke (35) en zijn partner Dorian Liveyns (27) zullen hun huwelijk met een jaar uitstellen. Dat maakte de presentator bekend op MNM tijdens Marathanradio. Het koppel zou in augustus elkaar het jawoord geven, maar hakte nu toch de knoop door om ermee te wachten.

“We hebben die beslissing altijd maar uitgesteld, er was altijd hoop dat het nog in orde zou komen. Vanaf 1 juli gaan ze iets zeggen en gaat het mogen, dan zou het vanaf 1 augustus zijn dat ze iets konden zeggen, maar het gaat niet gebeuren. Ons huwelijk zou normaal ergens in augustus doorgaan, maar we hebben samen beslist om het een jaartje uit te stellen”, vertelde James op MNM. “Deze zomer trouwen met de hele familie en alle vrienden erbij, dat ging niet lukken.

“Het was vanaf dag 1 dat ik Dorian leerde kennen mijn droom om met hem te trouwen”, voegt James nog toe. “Het is nog altijd mijn grootste droom, of dat nu een jaartje uitgesteld is of niet. Het is trouwens een jaar, want wij willen absoluut in de zomer trouwen. Dat was wel even een ambetante om te beslissen. Ik moet me daarbij neerleggen en mag er niet teveel over nadenken.” Het koppel gaat van de oorspronkelijke trouwdag wel nog iets speciaal maken. “Wij gaan de dag dat wij oorspronkelijk zouden trouwen een ganse dag geen telefoon opnemen en een ganse dag bij elkaar zijn, dat is het belangrijkste. “