James Cooke spreekt Bockie aan als Boris en de complete offday van Catherine: de hoogtepunten van aflevering 27 van ‘De Slimste Mens’

tvDe deelnemers aan ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ kunnen niet elke dag records breken. Er was dus enige decompressie na de grote stunt van de tot dan compleet onbekende ‘Bockie de Repper’. Bockie genoot nog te veel na, Catherine Van Eylen kreeg - toeval of niet - wel veel moeilijke vragen en kende een offday. Nieuwkomer en hoofdredacteur Liesbeth Van Impe maakte haar status waar: ze won. Het was echter het juryduo Cooke-Degand dat met de aandacht aan de haal ging. En terecht. Goeie match.

Na de hoogstaande 26ste aflevering, met drie kandidaten die sterk speelden en met Bockie als bijzonder verrassende kandidaat, viel het niveau nu behoorlijk tegen. We ontdekten wel de allereerste kandidaat die snel kan praten zonder haar mond echt open te doen. Een extra talentje van nieuwkomer en Nieuwsblad-hoofdredactrice Liesbeth van Impe, die met een puike prestatie in de quiz van Van Looy een streep wil trekken onder een jaar waarin ze succesvol tegen borstkanker knokte. Catherine Van Eylen, helemaal zeker van een goede plaats in de finaleweken, was maar een schim van de uitstekende kandidate die ze de voorbije afleveringen was.

Het quizritme stokte bij haar zowel in ‘Open deur’ als in de fotoronde. Toegegeven, mevrouw Vandenhaute had écht geen geluk. Jeannine De Bolle is geen evidente naam voor iemand die geen kinderen heeft. En de tekeningen over spreekwoorden met kip waren écht moeilijk. Het is deze fotoronde die een kandidaat al dan niet richting overwinning stuwt. Een snelle en goeie fotoronde geeft een bonus van gemakkelijk honderd seconden. Aarzelen, twijfelen, geen goede antwoorden vinden kost dan weer veel tijd. Catherine begon aan de fotoronde met 139 seconden en eindigde met 99 seconden.

Voor Bockie De Repper was het vooral een glorieuze tweede deelname. Niks moest, alles kon en mocht. Ontspannen dus. Tot aan de finale. Die deze bijzondere man dan ook nog eens won.

Nieuwkomer Van Impe deed wat van haar verwacht werd: winnen dus. Ze wist, raar maar waar, niet echt veel over ‘Man Bijt Hond’, puzzelde uitstekend, kreeg een fotovraag die volledig op haar lijf was geschreven en speelde safe in de filmpjesronde.

(Lees verder onder de video.)

We genoten in deze aflevering vooral van het vocale vuurwerk van jurylid Stefaan Degand, immens chaotisch en nu en dan ook geniaal, en de immer ontwapenend charmante James Cooke. Zo sprak hij Bockie aan als Boris. En ook Joris bleek niet de goede voornaam. Enkel Cooke kan daar grappend mee wegraken. Wat hij ook deed. En als boksbal voor Degand kan je geen betere aangever vinden. Zalig.

De leukste quotes

Bockie (over zijn succes): “Van mij verwachtte niemand iets, dus het is al volkomen gelukt.”

James Cooke (over zijn ‘collega’ Stefaan Degand): “Goh, ik ben zo bang vandaag.” Waarop Stefaan: “Was ik maar een schaapherder. Is dat geen goeie titel voor een boek van u?”

Catherine (maakt duidelijk): “Ik verlies van twee sterke kandidaten. Maar ik ben blij. En nu ga ik blokken.”

Hilarische momenten

Bockie De Repper doet uitgebreid verhaal hoe hij ooit geplast heeft in een combi. Economisch interessant zo blijkt. “De boete is maar 80 euro. Als je in het openbaar plast is het 150 euro. Kleine tip voor de mensen...” En zonder dat ze het beseft wordt Catherine Van Eylen meegesleurd in het verhaal. Maar ze heeft naar eigen zeggen nooit “gekakt” in een combi.

(Lees verder onder de video.)

Van Eylen is opener dan anders en doet uitgebreid verhaal hoe haar man Wouter Vandenhaute en zij niet echt het restaurant ‘Couvert Couvert’ hebben, of toch, maar dat het vooral Laurent en Vincent zijn die er heel hard in werken.

Bockie bekent hoe hij ooit een papegaai ‘vermoord’ heeft door de muziek te luid te zetten.

James vertelt een traumatisch verhaal over vastzitten op een waterglijbaan in Dubai. Waarop hij wordt neergesabeld door Degand: “Allez, zo lang in een vliegtuig zitten voor dat.”

Kantelmomenten

Weinig verrassende quizavond. Dus weinig kantelmomenten. Catherine verdient nul seconden in ‘3-6-9' en staat na de fotoronde nog maar op 99 seconden.

Van Impe opent goed, neemt meteen de leiding en staat die niet meer af. Ze heeft geluk in de fotoronde, waar Catherine en Bockie moeilijke thema’s krijgen.

Van Eylen weet in de beslissende filmpjesronde heel erg weinig over het optreden van Anuna De Wever op Pukkelpop. Verrassend. Bockie gaat lopen met 70 seconden. Hij weet dan weer zelf niks over het koninklijke optreden van Lost Frequencies. Dank u zegt Catherine voor de 140 extra seconden. Van Impe kan dan eigenlijk al niet meer verliezen. Ze speelt simpel uit op de tv-serie ‘The Office’.

In de finale kan Catherine Van Eylen geen vuist maken. Ze verliest zonder veel tegenspartelen van Bockie.

De eindscore (voor het finalespel)

Liesbeth Van Impe: 451 sec.

Bockie de Repper: 244 sec.

Catherine Van Eylen: 197 sec.

De stand

Ella Leyers: 18 deelnames 7 keer gewonnen 10 finales gewonnen 1 finale verloren

Conner Rousseau: 7 deelnames 3 keer gewonnen 3 finales gewonnen 1 finale verloren

Delphine Lecompte: 6 deelnames 3 keer gewonnen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

Cathérine Van Eylen: 5 deelnames 3 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Riadh Bahri: 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Hans Vanaken: 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

Umi Defoort: 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen. 1 finale verloren

Bockie de Repper: 2 deelnames 1 keer gewonnen 1 finale gewonnen

Liesbeth Van Impe: 1 deelname 1 keer gewonnen