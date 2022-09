James Cooke schittert straks in ‘Vergeet Barbara’: “Een feelgoodmusical die niemand onberoerd zal laten”

ShowbizzVanaf half december kan je in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs gaan kijken naar ‘Vergeet Barbara’, een feelgoodmusical vol liedjes van Will Tura. James Cooke (37) speelt één van de zonen van de hoofdrolspeler, en dat is Gert Verhulst. Twee jaar geleden wilden ze Will Tura al een musical cadeau doen, maar corona gooide roet in het eten. Op zondag 11 september maakt ‘Vergeet Barbara’ z’n doorstart, op het podium van ‘Tien om te Zien’. In kleurrijke seventies-­outfits. “Qua ‘Tien om te Zien’-ontmaagding kan dat wel tellen”, aldus James Cooke in TV Familie.