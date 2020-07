James Cooke reageert op grap Xander De Rycke: “Ik kan het wel begrijpen, het was toen echt te veel” SDE

06 juli 2020

07u58 0 Showbizz In de ‘Kiekenkotkwis’, een nieuw concept van YouTubers Supercontent, reageerde James Cooke (35) op de kritiek die hij in het begin van z'n carrière kreeg, onder meer van komiek Xander De Rycke (32).

Het concept van de ‘Kiekenkotkwis' is eenvoudig. Een BV beantwoordt vragen over zijn of haar online verleden, gezeten in een kiekenkot. Is het antwoord fout, dan krijgen ze een lading kippendrek over zich heen. James Cooke mocht de spits afbijten en vertelde onder meer over de kritiek die hij in het begin van z'n carrière kreeg, omdat hij té aanwezig was op de Vlaamse televisieschermen. Zo lachte komiek Xander De Rycke in zijn eindejaarsconference ‘Houdt het voor bekeken’: “James Cooke is het huisdier van BV’s. Het is een huisdier met een beperking, waarvan de hype uit de hand gelopen is."

“Ik kan het wel begrijpen", geeft James Cooke nu toe. “Iedereen moest mij er maar bijpakken. Zo van: hier is hij dan! En: oh, een panel: hier is hij nog een keer! Dan snap ik wel dat mensen zoiets hadden van: ‘Serieus? Mag ik zelf nog beslissen of ik op z’n gezicht wil kijken of niet?’ In het begin was het wel even te veel. Maar de afgelopen twee jaar voel ik me toch wel omarmd.”

