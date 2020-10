James Cooke opgelucht na goeie ticketverkoop ‘Assisen’: “Hart onder de riem voor onze acteurs” Jan Ruysbergh

13 oktober 2020

09u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz ‘Assisen - De Badkuipmoord’ is op weg om een groot succes te worden. James Cooke (35), die het theaterstuk omboog tot een online-versie, is overgelukkig. Hij nam dit risico immers met zijn eigen spaarcenten.

“Mijn vennoot Bob en ik wilden niet wachten tot het water ons aan de lippen stond, dus hebben we besloten om met ons productiehuis Uitgezonderd. te investeren in iets nieuws”, vertelde James Cooke enkele weken geleden in Dag Allemaal. Die investering, zo weten we nu, bestond eruit om een interactief online-theaterstuk te maken: ‘Assisen - De Badkuipmoord’. En het lijkt een groot succes te worden: op anderhalve week schreven al bijna vierduizend mensen zich in om te mogen zetelen in ‘de grootste volksjury ooit’. Iedereen die een kaartje koopt, kan online een rechtszaak rond een moord volgen en de beklaagde schuldig of onschuldig bevinden. Het proces start op 20 oktober, een week later wordt de uitspraak verwacht.

Hoop

“Al die verkochte tickets, dit is een hart onder de riem voor ons creatieve team en onze cast”, zegt James Cooke tevreden in Dag Allemaal. “We wisten al toen we in het theater stonden dat ons publiek dol is op deze interactieve formule waarin ze mee beslissen over schuld of onschuld. Natuurlijk hoopten we dat dit ook zou gebeuren met ons nieuwe concept ‘Assisen’ Online. Geef toe, deelnemen aan de grootste volksjury ooit in een assisenzaak, dat spreekt tot de verbeelding.”

In ‘Assisen – De badkuipmoord’ ziet u onder anderen Francesca Vanthielen, Kürt Rogiers, Sven De Ridder, Kadèr Gürbüz, Camilia Blereau en Peter Van de Velde aan het werk.