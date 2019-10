Exclusief voor abonnees James Cooke, níet de psychoolog van bekend Vlaanderen, wél een curieuzeneus: "We verschillen allemaal niet veel” Sven Spoormakers

05 oktober 2019

07u13 0 Showbizz De psycholoog van Bekend Vlaanderen? Nee, dat wil James Cooke (34) niet zijn, zelfs niet na meer dan 100 gesprekken in zijn bed op de Evanna - over seks, over liefde en leed, over zieke en gestorven dierbaren, over angsten en trauma's. "Ik ben gewoon nieuwsgierig. Een curieuzeneus, dát ben ik."

Het was deze week weer van dattum. Katja Schuurman, de ravissante Nederlandse actrice, vertelde in Gert Late Night, tijdens het intieme gesprek met James Cooke in bed, dat ze weleens seks heeft met andere mensen dan haar man. Samen met hem, weliswaar, want ze gelooft in de vrije liefde. De bekentenis dat ze ooit met zeven anderen in een jacuzzi zat, deed het internet ontploffen - of toch bij ons en in Nederland. "Katja is een vrijgevochten vrouw, die gáát voor wat ze denkt dat juist is. En dan vertelt ze zoiets, en boém! Met zeven man poepen in een jacuzzi! Zéven, hé! Schande! Plots was Katja ánders, en dat vinden de mensen dan raar. Dat ze erbij zei dat ze dat echt niet elke week deed, en dat ze het liever zo heeft dan stiekem gedoe achter de rug van haar partner, dat werd dan maar gemakshalve vergeten."

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis