James Cooke: “Mijn prominente kinderwens lijkt even gaan liggen” DBJ

29 augustus 2020

10u40

Bron: De Morgen 0 showbizz Zijn liefde voor kinderen heeft James Cooke (35) nooit onder stoelen of banken gestoken. Maar hoewel hij een tijdje geleden nog openlijk fantaseerde over kinderen met zijn verloofde Dorian, zegt hij nu dat die vurige kinderwens even op een lager pitje staat.

Cooke werd samen met zijn zus Fleur geïnterviewd door De Morgen. Hij vertelt over zijn ijzersterke band met zijn zus en hoe graag hij haar kinderen ziet. “Fleur heeft mijn leven een extra dimensie gegeven via haar dochtertjes”, aldus Cooke. “Het voornaamste doel van ons drieën (James, Fleur en hun mama, red.) is die kinderen gelukkig te maken.”

Ik weiger een halve vader te zijn James Cooke

Vervolgens gaat James ook verder over zijn eigen kinderwens. “Ik heb zelf lang een heel prominente kinderwens gehad, maar die lijkt even gaan liggen”, klinkt het. “Ik ben perfectionistisch in alles wat ik doe. Ook het vaderschap wil ik op die manier benaderen. Ik vrees dat er op dit moment geen plaats is voor een kind in mijn leven, en ik weiger een halve vader te zijn. Voorlopig zijn mijn nichtjes het middelpunt van mijn focus. Ik heb alle liefde te geef.”