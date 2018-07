James Cooke: "Mijn kinderwens heb ik definitief opgeborgen" Redactie

03 juli 2018

00u00 2 Showbizz Hij heeft er een druk tv- en theaterseizoen op zitten, maar nu kan de riem er voor James Cooke (33) even af. Met zijn nichtjes Louisa (11) en Manon (9) is hij net naar Disneyland geweest, en binnenkort reist hij met z'n vriend Dorian én zijn moeder naar Ibiza.

Sinds James op tv opdook aan de zijde van Karen Damen en Gert Verhulst, is hij uitgegroeid tot Vlaanderens chouchou. En dat vertaalt zich ook in een overvolle agenda. Voor 'Gert Late Night' zat hij samen met Verhulst enkele maanden op diens boot, en daarnaast runt hij zijn eigen theatergezelschap Uitgezonderd. Die vakantie komt dus niets te vroeg. "Eerst ga ik met mijn lief naar Ibiza, en enkele weken later trekken we weer naar het eiland, maar dan met mijn mama erbij. Die twee komen fantastisch goed overeen. De voorbije maanden was ik zo druk in de weer met mijn werk dat ik hen wat heb verwaarloosd. Niet dat ze mij ooit iets verweten hebben, maar als je een berichtje krijgt waarin staat dat ze je missen, dan weet je hoe laat het is. Die tijd wil ik nu volop inhalen."

Alle remmen los

James en Dorian zijn al drie jaar samen, maar getrouwd zijn ze nog niet. Komt er een huwelijksaanzoek op Ibiza? "Voorlopig hebben we geen plannen in die richting, maar je weet natuurlijk nooit. (lacht) Sowieso hebben we afgesproken dat hij mij ten huwelijk vraagt, dus ik zaag er niet meer over. Dat werkt alleen averechts. Maar trouwen of niet: Dorian is de vent met wie ik oud wil worden. Kinderen? Heel lang had ik een kinderwens, maar die is nu definitief opgeborgen. Niet alleen omdat we het allebei druk hebben, maar ik heb ook geen zin in adoptie of pleegouderschap. En Louisa en Manon, de dochters van mijn zus en ook mijn petekindjes, vullen dat gemis perfect op. Ik leg hen serieus in de watten. Alle remmen los, tot ongenoegen van mijn zus soms. (lacht)"

Samen met zijn nichtjes trok James afgelopen weekend nog naar Disneyland Parijs. Daar kwamen enkele Belgische goede doelen samen die zich inzetten voor kinderen die opgroeien in een moeilijke situatie. "Als kinderen onrecht wordt aangedaan, dan word ik echt kwaad. Maar ik ben blij dat ik door mijn bekende kop hen extra in de schijnwerpers kan zetten."