James Cooke maakt tv-portret van terminale patiënten: "Bij mijn vriendin was ik heel lang bezig met afscheid nemen, maar niet met wat erna kwam”

TV Oeps: Disney+ crasht na stormloop voor nieuwe aflevering van ‘WandaVisi­on’

19 februari ‘WandaVision’ is en blijft het populairste programma op Disney+. Geen wonder, want voglens Forbes is de Marvel-reeks op dit moment zelfs het best bekeken programma ter wereld. Jammer genoeg brengt dat ook storingen met zich mee, zo blijkt. Kijkers stortten zich zo massaal op de nieuwste afleveringen van de show, dat het platform crashte.