James Cooke lanceert platform voor jongeren over gevoelige onderwerpen: “Ik ben zelf jaren met een therapeut gaan praten”

Voor het platform krijgt Cooke de steun van Vlaams minister van Jeugd en Media Benjamin Dalle (38). Het idee kwam er nadat Cooke zelf kampte met een moeilijke jeugd. “Ik zou toen heel goed zo’n jongerenplatform kunnen gebruiken hebben. Dat ik dit nu kan lanceren, is een droom die werkelijkheid wordt. Ik ben zwaar gepest geweest en heb mijn vlucht gezocht in jointjes. Ik had het gevoel dat ik nergens terecht kon. Jongerenplatformen bestonden toen nog niet en ik ben heel hard tegen de lamp gelopen. Bij mij heeft dat grote gevolgen gehad. Ik ben jaren met een therapeut gaan praten. Toen was dat ook echt nog een taboe. Ik ben blij dat dat intussen verminderd is en dat steeds meer mensen hier openlijk over praten.”