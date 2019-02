James Cooke lanceert eigen cosmeticalijn: "Mijn gezicht zag eruit als een maanlandschap" Redactie

00u00 3 Showbizz Een verrassende move van James Cooke (34): de presentator/ zanger/acteur/theaterproducent zet nu ook zijn eerste stappen in de cosmeticawereld, met een nieuwe lijn verzorgingsproducten voor vrouwen én mannen.

In de Gentse Holy Food Market stroomden gisteravond heel wat BV's toe om de crèmes van James uit te proberen. Smoet. is een gamma verzorgingsproducten voor huid en haar die je naar eigen wens samenstelt. "Je koopt een pot basiscrème en daar voeg je oliën of geurstoffen aan toe, zodat het product op je eigen behoeftes is afgestemd", zegt James. "Voor alle duidelijkheid, ik produceer die crèmes niet zelf, hé. Maar ik voel heel veel passie voor het idee."

Hello Fresh voor gezicht

"Sinds ik voor tv ben beginnen te werken, zijn er periodes dat ik bijna dagelijks in de make-upstoel zit, bij 'Gert Late Night' bijvoorbeeld, of nu bij '40-45'. En dat doet mijn huid geen goed. Op een bepaald moment zag mijn gezicht er als een maanlandschap uit."

Op aanraden van vaklui ging James op zoek naar een voedende crème om zijn huidproblemen te verhelpen. "Maar ik vond nooit het juiste product. Die crèmes waren te vettig of te droog en soms kreeg ik er nog meer uitslag van. Tot vrienden van mijn zus mij dit 'do it yourself'-concept voorstelden. Ik noem het de Hello Fresh van de cosmetica."

De producten kan je bestellen op www.smoet.be.