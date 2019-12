James Cooke laat zich voor ‘Assisen 3’ bijstaan door toppleiter Walter Damen: “Acteurs zouden het ook in ’t echt prima doen als advocaat” Redactie

05 december 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 2 Showbizz Niemand zal James Cooke (35) in ‘Assisen 3’ op een fout kunnen betrappen. Daarvoor doet hij als theaterproducent een beroep op de kennis van strafpleiter Walter Damen (48). “Als ik ooit gevraagd word om een advocaat van de burgerlijke partij te spelen, wil ik dat graag doen”, zegt die. “En ik zou weleens in een assisenjury willen zitten”, recpliceert James, “als ik dat aankan, hé...”

Hoewel ‘Assisen 3’ pas in maart in première gaat, hielden de acteurs nu al een eerste lezing, onder het goedkeurende oog van advocaat Walter Damen. “Het is geen showke dat we opvoeren door Walter even te laten opdraven”, zegt James Cooke, die met zijn theaterhuis Uitgezonderd de voorstelling maakt waarin het publiek opnieuw fungeert als volksjury. “Nee, het moet zo waarheidsgetrouw mogelijk zijn.”

Is het scenario dat, Walter?

Walter: Ik vind van wel, ja. Voor zover zoiets in twee uur mogelijk is, natuurlijk. Maar alle elementen zijn aanwezig om inzicht te krijgen in de zaak. Mensen moeten vooral ook beseffen dat niet alles is zoals het lijkt. Je moet altijd een stap verder denken. En zo’n volksjury krijgt daar de kans toe.

Het genre rechtbankdrama is wel populair, dat bewijst ook het succes van ‘De Twaalf’.

James: Precies. Omdat het een arena is die we niet kennen. Ik zou het zelf ook interessant vinden om in een jury te zitten en wekenlang heel gefocust zo’n zaak te volgen. Als ik een oproepbrief zou krijgen en me kan vrijmaken, waarom niet? Al denk ik wel dat ik dat soort zaken mee naar huis zou ­nemen. Als je een hele dag getuigenissen moet aanhoren over foltering... (huivert) Ik zou mijn deur wel dubbel in het slot draaien denk ik.

Jullie spelen in op de twijfel. Het publiek wordt dikwijls op een dwaalspoor gezet, en voelt zich dan schuldig omdat ze de verkeerde hebben veroordeeld.

James: Dat is de moraal van ‘De Twaalf’ ook: mannen, blijf gefocust, want jullie beslissen mee over iemands leven. Je voelt dat ook tijdens onze voorstellingen: zelfs in een zaal van duizend man kan je een speld horen vallen. Dan weet je dat het werkt.

Walter: Ik ben een grote voorstander van een volksjury. Het is niet voor niets dat ze daar twaalf mensen zetten die onder elkaar mogen debatteren. De stemming is wel individueel en geheim. Ik heb van elke assisenvoorzitter al gehoord dat de volksjury altijd heel plichtbewust te werk gaat en ongelooflijk veel inzicht heeft.

Je mocht even poseren met de cast. Kriebelt het niet om zelf mee te doen in ‘Assisen 3’?

Walter: Twee maanden voor James met z’n eerste ‘Assisen’ uitpakte, had ik in het oude assisenhof aan de Britse Lei in Antwerpen al eens een assisenproces nagespeeld (‘Spijt en bedrog’, samen met zijn neef Hubert Damen, voor het goede doel, nvdr). De setting was wel anders, met meer ­muziek en fotografie. Onze producer zei over ‘Assisen’: ‘Die hebben ons idee gepikt, we moeten klacht neerleggen.’

James: Hadden we daar bijna een proces aan ons been. (lachje)

Walter: Ik besefte wel dat James en zijn mensen dat niet zo snel in elkaar hadden kunnen flansen, zij waren daar ook al langer mee bezig. We hadden gewoon soortgelijke ideeën.

Zou je nog eens op de planken willen staan?

Walter: Als ik ooit gevraagd word om een advocaat van de burgerlijke partij te spelen, wil ik dat met veel plezier doen. Als James belt met zijn aanstekelijk enthousiasme, kan je dat toch niet weigeren.

James: Ik zal eraan denken. (lacht) Pas op, we hebben daar ooit over getwijfeld, of we bepaalde rollen in ‘Assisen’ niet zouden laten spelen door echte advocaten en openbare aanklagers. Maar de agenda’s van die mensen staan zó vol...

Walter: Omgekeerd: acteurs zouden perfecte advocaten zijn. Als ze hun tekst hebben, kunnen die zeker een pleidooi overbrengen naar de jury. Gelukkig hebben wij als extraatje wel onze juridische kennis.