James Cooke is dolblij met zijn huwelijksaanzoek: “Dorian heeft de verlovingsring zelf gemaakt” Redactie

13 augustus 2019

06u00

Bron: Story 4 Showbizz James Cooke (34) loopt op wolkjes sinds zijn vriend Dorian Liveyns (26) hem ten huwelijk vroeg. “Ik ben zo blij dat ik die ring kan dragen en dat ik met de man van mijn dromen in het huwelijksbootje ga stappen”, zegt hij trots in Story.

Eindelijk is het zover! James Cooke is ten huwelijk gevraagd door zijn vriend Dorian. “Vier jaar heb ik erop gewacht”, lacht James. “Maar plots ging Dorian op één knie zitten. En als die vraag dan eindelijk wordt gesteld, reageer je natuurlijk heel emotioneel. Ik heb hem onmiddellijk omarmd. Ik was zo enthousiast dat ik bijna vergat ‘ja’ te zeggen.”

Had je het voelen aankomen?

Absoluut niet. Dorian had al maanden geleden een etentje voor de familie in de agenda gezet. Opeens stonden zijn twee beste vrienden daar, en Gert (Verhulst, red.). Toen dacht ik: ‘Wat is dit hier allemaal? Dit klopt niet.’ Toen Gert naar mij knipoogde, wist ik hoe laat het was.

Journalisten bleven je maar vragen wanneer jullie gingen trouwen, tot je er niet meer over durfde te praten.

Ja, op de duur zorgde dat voor druk bij Dorian, alsof het een verplichting was dat hij met mij zou trouwen. Bij Plage Préférée op Radio 2 vroegen ze er ook naar en toen heb ik opnieuw gezegd dat ik er niet meer over wilde praten. Maar het is niet daarom dat Dorian mij kort daarna vroeg, hij had dit al heel lang gepland.

Je draagt nu een mooie verlovingsring.

(trots) Van mat zilver. Dorian heeft hem helemaal zelf gemaakt, daarom draag ik die ring nog des te liever. Hij heeft eigenlijk niets met juwelen ontwerpen, maar hij wou dat het heel persoonlijk was en heeft dan opgezocht hoe hij dat moest doen. Hij is de man die alles kan.

Ligt de trouwdatum al vast?

Het ding is: onze agenda’s zijn goed gevuld, dus we gaan eens goed moeten kijken wanneer we tijd hebben.

Christoff en zijn verloofde Ritchie gaan nog een jaar of drie wachten.

O, maar zo lang zal het bij ons niet duren. Als we te veel talmen, trouwen we misschien pas in 2065 en zo lang wil ik niet wachten (lacht). Ik heb van kennissen gehoord dat je tijdig aan de organisatie van zo’n trouwpartij moet beginnen, dus we gaan er redelijk snel werk van maken. De exacte trouwdatum zal voor mij in ieder geval een weet zijn en voor jullie een raadsel (lacht). Zoiets moet je echt met je intimi vieren, vind ik. Er is een heel goede klik tussen onze beide families, dus het wordt ongetwijfeld een heel mooie dag.