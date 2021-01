James Cooke is apetrots op zijn petekind Louisa: “Ze hebben een van haar nummers al eens gedraaid op Studio Brussel”

Voor een traditionele nieuwjaarsbrief is ze al wat te oud. Maar dat betekent niet dat Louisa haar peetie niet ontzettend dankbaar is, haar peter die de rest van de wereld kent als James Cooke. “Als ik ergens mee zit, kan ik hem altijd bellen”, vertelt Louisa. “En hij zal zelf naar mij bellen als hij nog maar vermoedt dat er iets scheelt. Peetie luistert écht. In de lagere school werd ik bijvoorbeeld een tijdje gepest. Klasgenoten gaven me de indruk dat ik er niet bij hoorde, dat ik anders was. Toen zat ik even heel diep, ik voelde me alleen. Hij is toen van Antwerpen naar Gent gekomen om met mij te kunnen babbelen.” James zelf vindt dat maar vanzelfsprekend. “Louisa weet dat ze me op elk moment van de dag kan bereiken. Voor haar neem ik altijd mijn telefoon op. Dat is mijn taak als peter, en die voelt zeker niet als een opdracht. Ik druk haar altijd op het hart dat ze moet blijven praten, zonder iets te censureren. Dat ze nooit aan zichzelf mag twijfelen en altijd moet blijven wie ze is: een prachtige, lieve en geëngageerde jonge vrouw die heel goed weet wat ze wil. Dus ja, dat zijn soms lange babbels tussen ons (lacht). Meestal eindigen die met mama die mijn kamer binnenkomt en zegt: ‘Nu moet je wel écht gaan slapen’”, lacht Louisa.