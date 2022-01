James Cooke houdt het niet droog bij muzikale ode van z’n echtgenoot Dorian

Royalty Prins William wilde niet naar onthulling van Dia­na-standbeeld: “Kate heeft hem overtuigd”

Prins William (39) wilde aanvankelijk niet samen met prins Harry (37) naar de onthulling van Diana’s standbeeld in juli, vorig jaar. De schrijft de Britse krant ‘Daily Mail’, die sprak met medewerkers van het paleis. “Als Kate hem niet had overtuigd, was hij niet gegaan.”

