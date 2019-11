James Cooke houdt audities voor ‘Pocahontas’: “Maar we willen geen blank meisje” SDE

19 november 2019

08u00

Bron: NB 4 Showbizz James Cooke (35) heeft een nieuwe musical in de steigers staan: ‘Pocahontas’, naar de wereldberoemde Disneyfilm. Daarvoor is hij naarstig op zoek naar een hoofdrolspeelster, al is er een vereiste: de actrice moet een kleurtje hebben. Dat vertelt de producent in Het Nieuwsblad.

“Het verhaal gaat over rassenverschil. Het is onvoorstelbaar, maar dat verschil bestaat vandaag nog steeds. Zo’n problematiek willen we bespreekbaar maken”, vertelt James Cooke over zijn nieuwe musical ‘Pocahontas’. “Daarom is het onmogelijk om een blank meisje te kiezen als Pocahontas. Dan klopt het verhaal niet meer. Pocahontas wordt een magische familiemusical met een mooi liefdesverhaal. Maar dan wel met een moraal.” En dus kwamen een stuk andere actrices dan gewoonlijk auditie doen voor de rol, zoals ‘The Voice van Vlaanderen’-finaliste Silke Mastbooms en zangeres Lissa Lewis.

In het verleden namen musicals het niet altijd zo nauw met de etnische afkomst van hun hoofdrolspeelsters. Zo speelde de blonde ‘De Buurtpolitie’-actrice Ianthe Tavernier in de musical ‘Aladdin’ prinses Jasmine - ook een productie van James’ productiehuis Uitgezonderd. “Maar met een zwarte pruik en wat donkerdere make-up op zie ik er al meer Oosters uit”, vertelde de actrice toen. “En ik heb het geluk dat ik donkere ogen en wenkbrauwen heb.” Daar komt nu misschien verandering in.