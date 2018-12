James Cooke had een perforatie in zijn hartklep: “Ik mag niet te veel in overdrive gaan, maar helaas lukt me dat niet altijd” CD

05 december 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz De lezers van Story hebben James Cooke (34) opnieuw verkozen tot ‘Man naar ons hart’, maar voor zijn mama Martine (64) is hij al lang een zoon naar haar hart. Alleen zijn helse werkritme baart Martine regelmatig kopzorgen. En terecht. “Als kind had hij al een zwak hart”, zegt ze. “Bij de minste inspanning sloeg hij blauw uit.”

In 2008 kreeg Martine, de moeder van James een hartinfarct. “Ik ben een hartpatiënt en dat zal ik voor de rest van mijn leven blijven. Dat weet ik. Jaarlijks ga ik op controle, en ik moet ook opletten met cholesterol en roken”, vertelt ze. James en zijn zus Fleur zitten ook erg in met de gezondheid van hun moeder. “Ze heeft het er moeilijk mee dat ze bepaalde dingen niet meer mag. Mijn zus Fleur zou heel kwaad zijn als ze mama met een sigaret ziet”, vertelt hij. Maar ook James had in het verleden hartproblemen, hij had een perforatie in zijn hartklep. “Bij de minste inspanning die onze James als kind deed, sloeg zijn gezicht blauw uit. Pas op zesjarige leeftijd is dat klepje vanzelf gesloten, waardoor het gevaar geweken was”, vertelt Martine. James weet ook goed wat hij nog kan en wat niet. “Ik mag gewoon niet te veel in overdrive gaan. Helaas lukt me dat niet altijd. Ik werk zo graag en zou het jammer vinden als ik me moet beperken in de activiteiten die ik doe. Ik ben een controlefreak. Met mijn theaterbedrijf ‘Uitgezonderd.’ heb ik een hele verantwoordelijkheid. Tickets verkopen, de juiste stukken kiezen, de beste acteurs casten... Ik kan dat niet zomaar loslaten.”

Fastfoodrestaurants

James beseft ook dat hij eigenlijk niet echt gezond leeft. “Eerlijk? Ik leef te veel van het eten dat ze ­serveren in tankstations en fastfoodrestaurants.” Dankzij Dorian, de vriend van James, was James wel even op het goede pad, “maar omdat hij nu zelf zo druk bezig is met de musical 40-45, komt het er niet meer van om gezond te koken. Eén voordeel heb ik wel: dankzij ‘Dancing with the Stars’ blijft mijn gewicht onder controle. Ik val niets af, in tegenstelling tot de rest, maar kom ook niets bij. Ik heb de tijd van mijn leven. Daarna zal ik opnieuw moeten opletten.”