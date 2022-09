James Cooke had een misverstand op de parking van Waasmunster: “In paniek naar mijn auto gevlucht”

TV Jana verrast thuisfront met deelname aan ‘Blind getrouwd’: “Ik sta te trillen op m’n benen”

Het grote moment is aangebroken voor Jana De Bosscher (29). Zelf is ze al op de hoogte van haar deelname, maar haar vader en broer weten nog niet dat ze binnenkort ‘blind’ in het huwelijksbootje gaat stappen. Tijd om daar verandering in te brengen. Vaderlief kreeg een mysterieus kaartje in handen met de datum 2 juni op genoteerd. “Meer informatie heb ik zelf ook nog niet.” Het heugelijke nieuws brengt hem zichtbaar van zijn stuk.

