James Cooke gewond tijdens opnames voor ‘Gert Late Night’: “Ik ben een stuk vel van mijn teen kwijt” TDS

31 juli 2019

16u56

Bron: RADIO 2 10 Showbizz Goed nieuws voor alle kijkers van ‘Gert Late Night’, want vanaf september zijn Gert Verhulst en James Cooke weer op de buis met een nieuw seizoen. De opnames van de zesde reeks zijn wel niet zonder slag of stoot verlopen: op Radio 2 gaf James toe dat hij gewond is geraakt tijdens het inblikken van een promofilmpje. “Ik ben een stuk vel van mijn teen kwijt”, aldus Cooke.

“Ik heb weer wat meegemaakt”, begon hij eerder vandaag zijn relaas op Radio 2. “We waren gisteren in Oostende om een promovideo voor het nieuwe seizoen van ‘Gert Late Night’ op te nemen. We wilden graag iets doen met ‘het lachend kakske’, de verdwaalpaal waar Bart Tommelein zo trots op is. Maar ik ben er los tegen gelopen en ben een flink stuk vel van m’n teen kwijt.”

Zijn blessure heeft ook nadelige gevolgen. James zijn verwonding heeft een impact op zijn deelname aan ‘The Battle’, een nieuw programma waarin hij en Gert Verhulst de strijd aangaan met het Nederlandse duo Katja Schuurman en Najib Amhali. “We zijn al maanden aan het trainen. Mijn handen staan al vol met wondjes en eelt. Elke training is essentieel op dit moment, en ik heb die van vanavond al moeten afzeggen door mijn teen. Vanaf half augustus beginnen de opnames, ik ben een beetje aan ‘t flippen. ‘t Is echt stress, we willen niet afgaan hé!”