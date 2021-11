James Cooke en partner Dorian probeerden eerst een open relatie: “Dat was een stom idee”

“Het was heel intens, want midden in de repetities en opnames zijn we ook getrouwd” vertelt Dorian in Het Nieuwsblad. “En ik wilde hieraan meewerken. De eerste keer dat James het format pitchte bij mij, twee jaar geleden, wist ik direct: Oh my God, dat gaat aanslaan.” Voor het eerst treedt Dorian mee op de voorgrond. “Ik heb niet het gevoel dat ik in de schaduw moet leven. Integendeel. Ik krijg soms meer aandacht dan een collega die beter is in ons vak, omdat ik de man van ben.” En daar is James het mee eens. “Hij vindt juist dat hij meer kansen krijgt. Hij staat dus niet in de schaduw, eerder in de spots.”