James Cooke en Dorian over hun uitgestelde huwelijk: “Ik zag de opluchting in de ogen van Gert Verhulst”

Showbizz

“De uitnodigingen lagen klaar om verstuurd te worden... en net die dag begon de lockdown.” Je kon het vorige week al lezen: James Cooke (35) en zijn vriend Dorian (27) zijn een van de vele verloofde koppels die hun huwelijksplannen even on hold zetten vanwege de coronamaatregelen. Een emotionele beslissing, zo geven ze grif toe in weekblad Story. In een dubbelgesprek verklappen ze hoe hun huwelijk er zal uitzien, hoe het zit met de vrijgezellen en hoe ze deze periode financieel overleven. “Ik leef nu van een werkloosheidsuitkering. Dat is zuur.”