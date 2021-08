James Cooke en Dorian Liveyns zijn getrouwd: “Het is eindelijk gebeurd”

ShowbizzJames Cooke (36) en Dorian Liveyns (28) zijn getrouwd. Dat heeft James zonet zelf laten weten via een foto op Instagram. “Het is eindelijk gebeurd! Dorian & James forever ”, klinkt het bij de foto.

Ze hebben er lang op moeten wachten, maar ondertussen is het eindelijk zover. James Cooke en zijn partner Dorian Liveyns zijn eindelijk getrouwd. Zowel James als Dorian deelden een foto waarop ze te zien zijn tijdens hun burgerlijke huwelijk in het Felix Pakhuis in Antwerpen. “Het is eindelijk gebeurd”, laten de twee weten in het onderschrift. James en Dorian droegen verder een matching kostuum. Daarnaast kozen beide heren voor een wit hemd en een bijpassend wit strikje. Het enige wat verschillend is aan hun outfit zijn hun schoenen. Dorian koos namelijk voor een paar witte sneakers. James droeg op zijn beurt een paar cognackleurige kostuumschoenen.

Felicitaties

Verschillende bekende vrienden van het koppel feliciteerden hen ondertussen al met het goede nieuws. “Proficiat!!!”, klinkt het onder meer bij Eline De Munck. Astrid Coppens schreef dan weer het volgende: “Geweldig. Proficiat!!!” Naast Eline en Astrid wensten ook Gers Pardoel, Rani De Coninck, Élodie Ouédraogo en nog veel anderen hen het allerbeste toe.

James Cooke en zijn Dorian zijn ondertussen al een hele tijd verloofd. In augustus 2019 kondigde het koppel op Instagram aan dat ze verloofd waren en dat na een relatie van zo'n vier jaar. “Oooooh ja! Eindelijk!”, klonk het toen op sociale media. Jammer genoeg gooide corona ook voor James Cooke en Dorian Liveyns roet in het eten. Door de coronamaatregelen heeft het koppel hun huwelijk namelijk een hele tijd on hold gezet. “De uitnodigingen lagen klaar om verstuurd te worden... en net die dag begon de lockdown”, vertelde James vorig jaar in Story.

Signalen op sociale media

De laatste weken was het echter duidelijk dat de voorbereidingen voor hun huwelijk opnieuw volop aan de gang waren. Eerst liet James Cooke weten dat ze hun trouwringen gekocht hadden. Enkele dagen later konden fans van de musicalacteur op zijn Instagramaccount zien dat hij last minute nog op vrijgezellentrip was vertrokken. En in de aflevering van ‘Het rad’, die op donderdag te zien was op Play4, verklapten de twee dat het “voor zéér binnenkort” was. James en Dorian hebben zich dus duidelijk aan hun woord gehouden, want vanaf vandaag gaan de twee officieel als getrouwd koppel door het leven.

Dorian leerde James kennen tijdens de repetities van de ‘Wickie de Viking’-musical. “Ik zag hem bij Studio 100 binnenkomen voor de eerste repetitie”, klonk het in ‘Humo’. Toen ze na de repetitie allemaal samen iets gingen drinken, is Dorian zonder aarzelen naast James gaan zitten. “We zijn aan de praat geraakt, en ik ben echt als een blok voor hem gevallen.” Wel heeft Dorian de eerste weken serieus moeten doorzetten, want naar eigen zeggen wees James hem eerst af. “Hij heeft in het begin flink op de rem gestaan, maar ik voelde van het begin af aan dat het goed zat tussen ons.” Maar de aanhouder wint, zoals ze zeggen. Uiteindelijk nodigde James hem uit voor een etentje en twee weken nadien zijn de twee al gaan samenwonen. Een paar maanden begon vervolgens de zoektocht naar een huis voor hun tweetjes. “Hij voelde dat ik het niet prettig vond dat het appartement waar we woonden zijn nest was waar ik in kwam gevlogen.”

