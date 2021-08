James Cooke en Dorian Liveyns gunnen hun volgers een blik achter de schermen van hun huwelijk

James Cooke deelde ondertussen al een korte sfeervideo van hun wettelijk huwelijk op zijn Instagramaccount. In het onderschrift dat bij de video hoort, schreef James ook nog een belangrijke boodschap. “Dit is liefde, dit is geluk, dit is mooi, dit is ook in sommige landen nog steeds verboden… Ik ben ‘dankbaar’ dat ik hier werd geboren. Maar dat moet niet. Want … dit lieve vrienden, DIT IS NIET MEER DAN NORMAAL.”