James Cooke doet mysterieus over hoe hij 6 kilo afviel: “Ik heb wat ‘dingetjes’ geprobeerd”

Muziek Bronnen dicht bij Stromae doorbreken stilte: “Toekomsti­ge concerten in stadions worden besproken”

Al vier maanden heerst er radiostilte rond Stromae. De zanger annuleerde in mei zijn ‘Multitude’-tournee wegens gezondheidsproblemen, maar de lippen blijven stijf op elkaar over zijn huidige toestand, en of fans mogen hopen op een snelle terugkeer naar het podium. ‘Le Parisien’ wilde het mysterie ontrafelen in hun zomerreeks, en konden toch wat nieuwe informatie lospeuteren. “Stromae wou zijn concerten verderzetten, maar zijn arts raadde het af.”