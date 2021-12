James Cooke danst met een man in feestspecials ‘Dancing with the stars’: “Gek dat het zo lang heeft moeten duren”

ShowbizzAan glitter en glamour ontbreekt het doorgaans niet in ‘Dancing With the Stars’, maar voor de feestspecials steken de opvallendste kandidaten van de eerste twee seizoenen nog een tandje bij. James Cooke zorgt voor een primeur: voor het eerst in de geschiedenis van de Belgische DWTS danst een man met een man. “Dat was mijn voorwaarde om mee te doen”, zegt James. ‘Anno 2021 wordt het tijd dat we eens tonen dat dit niet meer dan normaal is.’

De riem mag er even af bij de kandidaten van ‘Dancing with the stars’, want de komende twee weken serveert Play4 feestspecials waarin de meest opvallende kandidaten van de eerste twee seizoenen nog eens in de dansarena treden, zoals Julie Vermeire, Jani Kazaltsis, Ian Thomas en Kat Kerhofs. Ook James Cooke, winnaar van het eerste seizoen van eerste seizoen, mag zich nog eens uitleven op de dansvloer. ‘Nog eens de stijve knoken loszwieren, inderdaad, maar het is zoals pianospelen: dat moet je onderhouden, wat ik niet gedaan heb. Dus het was vanaf nul beginnen”, zegt hij. ‘Je lijf moet natuurlijk mee willen, maar als je weet dat het maar twee weken is, dan wil je nog wel even doorduwen bij de repetities. ik doe het ook wel echt graag, dansen. Heerlijk om al je energie kwijt te kunnen.”

Je zorgt wel voor een primeur in ‘Dancing With the Stars’: je danst met een man.

Met Frank, een van de DWTS-danscoaches. Nee, niet Dorian, het format vereiste dat het met een professionele danscoach was. Het is gek dat het zolang heeft moeten duren, hé. Ik ben gewoon blij dat het eindelijk is gebeurd, dat we kunnen tonen dat het maar normaal is dat twee mannen met elkaar dansen. Je ziet twee mensen die genieten op de dansvloer, meer is dat niet We zijn bijna 2022, hé, het werd weleens tijd. Eigenlijk zou dat niet eens al speciaal moeten beschouwd worden.

Volledig scherm James Cooke Dancing With The Stars © SBS

In 2018 danste jij wel nog met Björk.

Ja, toen is het niet ter sprake gekomen om een mannelijke danspartner te hebben. Nu kwam dat op ons pad, omdat Jani al met Björk danst. Ik zei: ‘Ik wil meedoen, als het met een mannelijke danscoach mag.’ Kijk, ik dans thuis ook met een man, mijn openingsdans deze zomer op de trouw was ook met een man.

Had Frank als coach een andere aanpak dan Björk?

Ergens wel, die Frank is een tornado hé. Al kostten spectaculaire lifts en dergelijke meer tijd, zeker als hij mij meermaals in de lucht moest krijgen. Bij een dans als de Weense wals heb je ook de vrouwelijke en de mannelijke rol, maar we hebben heel mooi afgewisseld wie die rol op zich nam.

Zit het erin dat jij en Dorian binnenkort samen op dansles gaan?

(lacht) Dat zou weleens kunnen dat ik daar nu aan vasthang. Dorian danst ook graag en goed, als musicalacteur kan hij dat hé. Thuis dansen wij al veel, hoor, maar dan freestyle. De chachacha, dat zal bij ons niet zo snel gebeuren.

Volledig scherm James Cooke en Frank Zegels © Kristof Ghyselinck