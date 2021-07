James Cooke brengt deze zomer 8 musicals over het leven van BV’s

Justitie op haar spannendst: deze advocaten­se­ries blazen je omver

29 juli Er gaat niets boven een opwindende advocatenserie waarin je je helemaal kan verliezen. Daarom bundelen wij in onze Kijkgids de meest verfrissende exemplaren met uiterst pittige dialogen en verrassende plotwendingen. We volgen ex-alcoholiste Abigail Bianchi in het nieuwe ‘Family Law’ (Streamz), de ongediplomeerde maar geniale advocaat-stagiair Mike Ross in ‘Suits’ (Netflix/Prime Video) en advocaat Saul Goodman in de ‘Breaking Bad’ spin-off ‘Better Call Saul’ (Netflix).