James Cooke bemiddelde tussen z’n vader en z’n halfbroer: “Ik ben zo blij dat papa al zijn kinderen terug heeft” JR

20 november 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz James Cooke (34), de entertainer die hoge ogen gooit in ‘Dancing With The Stars’. En zijn vader Donald (67), de ex-beroepsmilitair. Grotere tegenpolen lijken niet denkbaar. Maar schijn bedriegt. Ze zijn allebei gevoelige zielen, én Donald kan na een jarenlange onderkoelde band niet ophouden zijn zoon te knuffelen. “ Wij zijn twee bleiters”, vertelt James in Dag Allemaal.

Toen zijn ouders op zijn twaalfde uit elkaar gingen, gaf James Cooke zijn vader de schuld. Vandaag, dik twintig jaar later, doet het James deugd dat mama Martine én papa Donald trouw in het publiek van ‘Dancing With The Stars’ zitten. “We zijn weer een hechte familie”, zegt James in dit hartverwarmende dubbelgesprek, waarin hij het voor het eerst ook over zijn dertien jaar oudere halfbroer Kris praat.

Bezoekrecht

“Ik zit bijna de hele tijd met mijn handen voor mijn ogen omdat ik te zenuwachtig ben”, steekt Donald Cooke van wal. “Omdat ik weet hoe hard James in de wedstrijd opgaat.”

“Dat is zo”, knikt James. “Ik doe het supergraag en wil me elke week weer bewijzen. Ook voor mijn ouders. Daarom heb ik zo graag dat ze in de zaal zitten.”

Hoe zouden jullie je vader-zoon­relatie beschrijven?

James: Mag ik eerst, papa? ­Vandaag is het zoals een vader-­zoonrelatie moet zijn. Maar vlak na de scheiding van mijn ouders was het even moeilijk. Daarvóór zag ik papa trouwens ook niet zo veel, want hij was als paracommando vaak weg van huis.

Donald: Maar ik was er wel altijd als James me nodig had. Er was bezoekrecht, maar ik was met zijn mama overeengekomen: hij moet zich goed voelen.

