James Cooke bekent geheim aan zijn verloofde: “Tommy heeft al in ons bed geslapen”

James Cooke is een warme, authentieke mens. You see is what you get, dat merkte ook Laurence in haar volgend gesprek van Planet Lolo. Bij James staat gezinsgeluk centraal en dat gezin telt 4 leden: James & Dorian, kat Baziel en ook hun Australian Labradoodle Tommy. James praat open en eerlijk over hun gezinsleven. Hij moet ook iets bekennen aan zijn verloofde Dorian. Zo heeft hij al een paar keer iemand anders meegenomen naar bed, zonder medeweten van z’n partner. ‘Bij deze liefje, ik leg hem altijd in bed.’