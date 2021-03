James Cooke: “Aan het begin van Leef! ben ik beginnen huilen en zag ik het niet meer zitten”

Sinds de opnames het reportagereeks Leef!, kijkt presentator James Cooke (36) ook anders naar het leven. “Nu besef ik écht hoe belangrijk het is om mijn dierbaren nooit vanzelfsprekend te nemen en te blijven praten over mijn gevoelens. Vroeger tijdens mijn kindertijd heb ik te lang met een masker rondgelopen, maar dat verstikt je na een tijd”, vertelt Cooke bloedeerlijk in een nieuwe HLN Talks.