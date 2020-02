James Cooke 100 dagen rookvrij, maar acht kilo dikker: “Zo wil ik écht niet op mijn trouwfoto’s staan” Redactie

05 februari 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Een indringend gesprek met een terminaal zieke patiënt hakte er bij James Cooke (35) zo zwaar in dat hij meteen stopte met roken. Dat houdt hij verbazend goed vol, maar zoals bij zovelen die de sigaret afzweren, vliegen ook bij James de kilo’s erbij. ‘Ik lijk stilaan een dikke worst naast Dorian’, zucht hij.

Vorige week nog schreeuwde James Cooke zijn geluk uit op Instagram: hij was precies honderd dagen rookvrij. “In het verleden had ik alles al geprobeerd: nicotinepleisters, vapers, zelfs hypnose. Maar dat hielp allemaal niet”, zegt James. “Dus ging ik voor cold turkey. De eerste vijftig dagen snakte ik elke ochtend bij het ontwaken naar een sigaret!’ Dat is stilaan wel verminderd, maar ik heb er nog elke dag zin in.”

“Ik voel me fitter en heb nóg meer energie dan vroeger. Voor de mensen rondom mij is dat niet altijd gemakkelijk. (lachje) Het enige nadeel is dat mijn eten me beter smaakt, waardoor ik meer eet en dus al acht kilo ben bijgekomen. Heel erg! Acht kilo, dat zie je als je in de spiegel kijkt.”

Hij is dan ook van plan om er iets aan te doen. “Zeker weten. Zo wil ik niet op mijn trouwfoto’s staan. Maar eerst moet ik volledig van mijn verslaving af, dan pas kan ik overgaan naar fase twee en weer beginnen te werken aan mijn lichaam.”

BEKIJK OOK

James Cooke over zijn verloving