James Bond viert 60ste verjaardag met muziekdocumentaire ‘Sound of 007’

‘The Sound of 007’ is een erg belangrijk project voor de filmreeks en zal laten zien hoe de muziek tot stand is gekomen, wie ze maakte en hoe belangrijk het was voor het verhaal. Voor de nieuwe documentaire duiken de makers in de geschiedenisboeken, want in de afgelopen 60 jaar is er voor de Bond-franchise heel wat iconische muziek gebruikt. Van ‘Goldfinger’ van Shirley Bassey uit 1965 tot ‘A View to a Kill’ van Duran uit 1985. En van ‘Die Another Day’ van Madonna in 2002 tot ‘No Time To Die’ van Billie Eilish in 2020. Het merendeel van de themanummers zijn uitgegroeid tot ware klassiekers. Dat hoeft niet te verwonderen, want voor heel wat muzikanten is het een waar prestigeproject om uitgekozen te worden voor een Bond-nummer.