‘James Bond’-producente Barbara Broccoli: “Néé, 007 zal niet gespeeld worden door een vrouw”

Kan de rol van de legendarische superspion 007 ook door een vrouw gespeeld worden? De laatste jaren klinkt die vraag steeds luider. Maar als het van ‘James Bond’-producente Barbara Broccoli - die instaat voor de casting - afhangt, is het antwoord op die vraag ‘nee’. “James Bond is een mannelijk personage", zegt Broccoli. “Ik hoop dat er nog heel veel films met vrouwen, voor vrouwen, door vrouwen en over vrouwen gemaakt gaan worden. Maar ik denk niet dat we een mannelijk personage moeten laten spelen door een vrouw. Dus ja, ik zie hem als een man." Huidig hoofdrolspeler Daniel Craig gaf eerder al aan dat hij het daarmee eens is. “Waarom zou een vrouw James Bond moeten spelen, wanneer er een even goede rol is, maar dan geschreven voor een vrouw?”

Craig liet trouwens de afgelopen maanden al klaar en duidelijk verstaan dat hij er na ‘No Time To Die', die vanaf 30 september bij ons in de bioscoop te zien is, mee ophoudt. “Het is tijd dat iemand anders eens z'n kans waagt", vertelde de acteur in The Mirror. “Ik heb mezelf al in elke Bond-film geblesseerd." En dat is niet overdreven. Tijdens de opnames van ‘Casino Royale’ verloor hij twee tanden, bij ‘Quantum of Solace’ haalde hij z'n schouder uit de kom en verloor hij een stukje van z'n vinger. Tijdens de opnames van ‘Spectre’ bezeerde hij z'n knie en bij het filmen van ‘No Time To Die’ “explodeerde" z'n enkel. Hij moest toen een operatie ondergaan en tien weken lang recupereren. “Ik ben heel erg blij dat ik deze film nog gedaan heb - dat ik er nog eentje meer heb gedaan. Het was ongelofelijk hard werken.”

Erg blij is Broccoli niet met de beslissing van Daniel. “Ik ben nog in de ontkenningsfase", klinkt het. “Ik zou het geweldig vinden als Daniel voor eeuwig verder zou doen. Dus ik denk nog niet aan zijn vervanger. Dat is iets dat Michael (G. Wilson, haar halfbroer en medeproducent) en ik volgend jaar zullen bespreken. We willen nu de geweldige ambtstermijn van Daniel Craig vieren, die 15 jaar lang alles heeft gegeven aan dit personage. Het is nu echt tijd om hem te vieren."

Poll Kan James Bond volgens jou gespeeld worden door een vrouw? Ja

Ik weet het niet

Nee Kan James Bond volgens jou gespeeld worden door een vrouw? Ja (4%)

Ik weet het niet (2%)

Nee (94%)

LEES OOK: