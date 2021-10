James Bond geeft bioscoop nu al flinke boost: "Voorstellingen voor dit weekend bijna uitverkocht”

“Dit is het grootste succes voor een opening sinds de start van de pandemie", klinkt het dan ook bij Anneleen Van Troos, woordvoerder van Kinepolis. Dat wil zeggen dat de film beter gestart is dan andere blockbusters die de afgelopen maanden werden gelanceerd, zoals Marvel-films ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ en ‘Black Widow’. “Maar om te gaan vergelijken met films die voor corona in de zalen kwamen, is het nog te vroeg", waarschuwt Van Troos. “’Spectre’, de vorige James Bond-film, werd bijvoorbeeld midden in de herfstvakantie uitgebracht. Nu was dat op een gewone werkdag."